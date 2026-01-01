В Прикамском Усолье музеефицируют ещё один исторический объект Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова получил грант Благотворительного фонда Владимира Потанина

Алексей Гречищев

В Усолье Строгановском приступают к музеефикации Нижних соляных промыслов — единственного сохранившегося в России каменного комплекса соледобычи, относящегося к XVIII-XIX векам. Более пятидесяти лет производственные здания находились в запустении, превращаясь в руины.

В 2022 году проект Березниковского историко-художественного музея, связанный с Нижними соляными промыслами, уже был поддержан фондом Владимира Потанина. Грант фонда позволил начать системную работу по исследованию места и приступить к расчистке зданий. Найденные в архивах документы стали основой для создания программы по благоустройству «Парка руин», получившей финансирование Минстроя РФ. Сегодня Нижние соляные промыслы Усолья из «заброшки» постепенно превращаются в необычное место отдыха жителей и гостей региона, но состояние большинства промысловых зданий пока не позволяет использовать их в качестве полноценных музейных объектов.

Вторая победа музея в федеральном конкурсе фонда Потанина «Индустриальный эксперимент», цель которого — сохранение российского промышленного наследия, позволит воплотить в жизнь проект «Солевары. Настоящее». Проект предполагает превращение руин и ландшафта промыслов в объекты музейного показа, понятные для восприятия посетителей, с сохранением при этом индустриальной подлинности места.

Команда музея познакомится с опытом схожих практик; в сотрудничестве с профессиональным архитектором и ландшафтным художником будет разработан и реализован первый такой проект в Усолье. Этот опыт станет базой для дальнейшей работы по музеефикации объектов, он будет использоваться и при дальнейших работах по консервации и реставрации руин старинного города-острова.

Продолжится исследование истории соляных промыслов, сбор воспоминаний об истории Нижних промыслов в ХХ веке, когда в бывших промышленных зданиях размещались училище, пекарня, швейный цех, жили люди. Собранные в музеях, архивах и семейных собраниях материалы станут основой для создания выставки и записи серии подкастов. Проект продлится до декабря 2027 года.

Одним из ключевых партнёров музея в нынешнем проекте станет Горный институт УрО РАН (Пермь). Сотрудники института помогут в поиске информации о законсервированных старинных соляных скважинах, которые могут стать новыми экспонатами музея.

Итоги конкурса «Индустриальный эксперимент» за 2026 года были объявлены 20 марта. Гранты получили 22 проекта из 15 регионов на общую сумму 213 млн руб. Более половины победителей работает с объектами дореволюционного периода: водонапорными башнями, текстильными производствами, железоделательными заводами XVIII века и соляными промыслами. В центре внимания оказались и «неклассические» типы наследия — транспорт, механизмы и инженерные сооружения, в том числе пароход-теплоход «Коммунар» в Архангельске, ледокол «Ангара» в Иркутске, скоростная трамвайная линия в Старом Осколе.

