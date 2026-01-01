Из-за аварии на ЛЭП в Прикамье оказались обесточены несколько населённых пунктов Подачу электричества восстановили за два часа

Олег Антонов

В диспетчерскую Кунгурских электрических сетей филиала «Россети Урал» поступило сообщение о срабатывании автоматики на линии электропередачи 10 кВ в Суксунском округе. При осмотре выяснилось, что два столба повреждены неизвестным транспортным средством.

Эта линия обеспечивает электричеством деревни Верх-Суксун, Киселёво и Цыганский Лог. Бригада энергетиков сразу приступила к ремонту. Для безопасности линию пришлось отключить. Работы завершились через два часа, и электричество было восстановлено. По факту происшествия подано заявление в полицию, сообщили в энергокомпании.

Инцидент произошёл из-за нарушения правил охраны объектов электросетевого комплекса и условий использования прилегающих земель. Сотрудники «Россети Урал» еще раз напомнили, что энергообъекты — это источники повышенной опасности. Несоблюдение правил может привести не только к перебоям в электроснабжении, но и к гибели людей.

В охранных зонах категорически запрещено совершать любые действия, которые могут нарушить работу электросетей или нанести вред жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде.

Важно помнить, что за нарушение работы электрических сетей предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

