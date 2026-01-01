Пермяки чаще всего бронируют туры в Египет, Турцию и города России Далее в топе идут Абхазия, Таиланд и Вьетнам Поделиться Твитнуть

За последний месяц (с 19 февраля по 20 марта) пермяки чаще всего бронировали туры в Египет, Турцию и по городам России. Такие данные «Новому компаньону» привел агрегатор пакетных туров TourVisor.





Так, на курорты Египта в этот период было забронировано 127 туров (в среднем на 9 ночей). Средняя стоимость тура составляла 170 тыс. руб. На втором месте оказались туры по городам России (83 брони). Преимущественно жители Перми отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Геленджик и Калининград. Тур на шесть ночей в среднем обходился в 72 тыс. руб.





На третьем месте по популярности Турция, куда забронировано за месяц 78 туров. Отдых продолжительностью в восемь ночей обходился туристам из Перми в 201,1 тыс. руб. Далее в топе идут Абхазия (39 броней) и Таиланд (31 бронь), отпуск в которых пермякам обходился в 85 и 296,6 тыс. руб. соответственно.





Замыкает топ лидеров Вьетнам (18 забронированных туров), где 11 ночей стоили в среднем 237 тыс. руб.

