В Прикамье к концу недели температура повысится до +18 градусов Самым тёплым днём будет суббота

фото: минтербез Пермского края

Мартовская волна тепла, бьющая все рекорды по интенсивности и продолжительности, не собирается сдавать позиции в Пермском крае. Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха на этой неделе, с 23 по 29 марта, окажется значительно выше климатической нормы: на 5°С выше на юге и на целых 8°С на севере края. При этом существенная разница между южными и северными районами будет формироваться за счет ночной температуры, которая на юге окажется прохладнее. Вновь ожидается малооблачная погода без осадков — благодаря устойчивому влиянию антициклонов. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Особенностью этой недели станет вынос тропической воздушной массы с Аравийского полуострова. Этот теплый фронт, проходя через Среднюю Азию, достигнет Южного Урала в четверг.

Главный претендент на звание самого теплого дня недели — суббота, полагают синоптики. Именно в этот день, 28 марта, юг Пермского края может похвастаться дневными температурами до +18°С, а в Перми столбики термометров поднимутся до +15°С, повторив температурный рекорд марта, установленный в 2008 году. Пятница также обещает небывалое тепло, с дневными значениями до +15°С, а местами и выше, что станет абсолютным мартовским рекордом. На Южном Урале температура может даже превысить отметку в +20°С.

Начало недели пройдёт под влиянием антициклона, смещающегося из Черноземья. Западные ветры принесут умеренно теплую воздушную массу, а солнечная погода будет способствовать ее прогреву. В понедельник днем ожидается от +6°С до +11°С, в Перми до +10°С. Во вторник потеплеет еще больше: +8…+13°С, в краевой столице до +11°С. Это станет новым суточным рекордом тепла для 24 марта. Ночью же, несмотря на дневное тепло, на севере края будет около 0°С, на юге до -5°С, а в Перми -1…-3°С.

В середине недели на Южный Урал заглянет ложбина циклона с Каспийского моря. Это приведет к увеличению облачности на юге Пермского края, однако, как и ожидалось, осадков не предвидится. Дневные температуры останутся комфортными: +7…+12°С, в Перми около +10°С.

К четвергу над Казахстаном усилится гребень антициклона, что ознаменует начало притока тропического воздуха. По северной половине края ожидается ясная погода, в то время как на юге может появиться облачность. Ночная температура по краю составит 0…-5°С, в Перми -1…-3°С. Днем воздух прогреется до +8…+13°С по всему краю, и до +10…+12°С в Перми.

В пятницу ожидается усиление выноса тропического воздуха, и южная часть края может стать свидетелем самого теплого мартовского дня за всю историю наблюдений. Ночью температура составит -2…+3°С, в Перми 0…+2°С. Днем воздух прогреется до +10…+15°С, а на юге и востоке края — до +17°С. В Перми ожидается около +15°С, что равно абсолютному рекорду марта.

Погода в выходные пока имеет некоторую неопределенность, отмечают синоптики. Это связано с формированием нового, более холодного антициклона над севером Европейской России. Однако суббота остается самым теплым днем недели, с ночной температурой +1…+6°С и дневной +10…+15°С. На юге до +16…+18°С, в Перми около +15°С.

В воскресенье возможно кратковременное похолодание днем до +5…+10°С, на севере до +3°С. Однако это изменение погоды пройдет без осадков.

На фоне аномального потепления к концу недели активизируется таяние снега, которое пока протекает медленно, и начнется постепенное разрушение ледового покрова на реках.

