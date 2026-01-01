Пермячка стала трёхкратной чемпионкой России по спортивному ориентированию на лыжах

фото: ЦСП Пермского края

Пермская спортсменка Мария Кечкина завоевала три золотые медали на чемпионате России по спортивному ориентированию на лыжах. Заключительные соревнования сезона прошли в Сыктывкаре.

Успешно выступили и другие спортсмены из Пермского края. В индивидуальных дисциплинах Александр Павленко занял второе и третье место, а Владислав Киселёв — третье. Командные гонки также прошли успешно. Женская сборная Пермского края, в составе которой были Мария Кечкина, Татьяна Оборина и Светлана Вахрушева, одержала победу. Мужская команда, включавшая Владислава Киселёва, Александра Павленко и Егора Сопова, заняла третье место.

В ЦСП Пермского края поздравили спортсменов и тренеров с успешным завершением сезона.

