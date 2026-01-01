Пермский край находится в числе лидеров в РФ по реализации «гаражной амнистии» С 2021 года граждане могут бесплатно получить землю под гаражом без выкупа

Пермский край занимает четвертое место в России по количеству оформленных земельных участков под гаражами в рамках «гаражной амнистии», которая стартовала 1 сентября 2021 года. С момента введения закона в Прикамье зарегистрировано право собственности на 17,8 тыс. участков общей площадью 542 тыс. кв. м, сообщили в регуправлении Росреестра.

Тройка же лидеров выглядит так: Ленинградская область (39,41 тыс. участков); Московская область (21,7 тыс. участков); Саратовская область (21,6 тыс. участков).

Светлана Ильиных, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю, отмечает, что в 2025 году в Прикамье было зарегистрировало более 6 тыс. объектов.

«Гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года. Граждане могут бесплатно получить землю под гаражом без выкупа у государства или муниципалитета, а также оформить объекты в собственность упрощенным способом. Закон оказался востребованным и эффективным. В феврале 2026 года в Госдуму внесен законопроект о продлении его действия до 1 сентября 2031 года.

С начала действия закона Росреестр по всей стране зарегистрировал более 746 тыс. объектов.

