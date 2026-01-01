Стало известно, какие мессенджеры чаще используют автомобилисты Пермского края Telegram лидирует с большим отрывом

Константин Долгановский

Сайт «Дром» провел опрос среди автолюбителей Пермского края, спрашивая, какие приложения на телефоне они используют для общения. В результате Telegram занял лидирующую позицию, набрав почти в четыре раза больше голосов, чем MAХ, который занял второе место. Третье место занял WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России), немного уступив MAХ. Четвертое место досталось тем, кто предпочитает использовать традиционные SMS, а пятое — Viber.

Приблизительно 4% респондентов ответили, что не пользуются мессенджерами, и 3% указали, что используют другие приложения.

Три года назад аналогичное исследование показало, что лидером был Viber, Telegram занимал второе место, а WhatsApp — третье. В опросе 2020 года Viber тоже был на первом месте, WhatsApp — на втором, а Telegram только начинал набирать популярность.

По регионам страны больше всего голосов за Telegram отдали жители Курганской, Нижегородской и Ленинградской областей. MAХ чаще выбирали автолюбители Сахалина и Югры. WhatsApp же лидировал среди жителей Якутии и Приморья.

В комментариях пользователи предлагают различные альтернативные способы общения. Одни говорят, что после блокировки будут использовать Gmail, другие предполагают, что все перейдут в «ВКонтакте». Некоторые с иронией отмечают, что скоро придется вернуться к использованию голубиной почты.

Также автолюбители высказывают пожелания по улучшению MAХ. «Если бы в MAХ были подгруппы, весь наш рабочий чат уже давно был бы там. Странно, что там их нет, и приходится создавать кучу чатов вместо того, чтобы сделать всё удобно. Поэтому все до последнего сидят в Telegram», — отметил один из участников обсуждения.

