В Прикамье простились с погибшим на СВО 25-летним Кириллом Черепановым

фото предоставлено администрацией Красновишерского округа

В Красновишерске Пермского края похоронили погибшего на СВО Кирилла Черепанова, об этом сообщили в администрации Красновишерского округа и выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Известно, что Кирилл родился в 2000 году, а погиб в зоне боевых действий 19 июня 2025 года при выполнении служебных обязанностей.

Кирилл Черепанов был похоронен на городском кладбище с воинскими почестями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.