Чайковская птицефабрика снизила чистую прибыль в 11 раз Выручка уменьшилась на 736 млн рублей

АО «Птицефабрика Чайковская» опубликовало бухгалтерскую отчётность за 2025 год. Как следует из документа, предприятие снизило выручку и чистую прибыль. Выручка составила 1,766 млрд руб., уменьшившись с 2,502 млрд руб. в 2024 году. Прибыль сложилась на уровне 75,039 млн руб., что в 11 раз меньше, чем годом ранее (845,273 млн руб.).

Основными видами деятельности общества является производство, переработка и реализация яйца и мяса птицы. В 2025 году АО «ПФ Чайковская» произвела 328 млн шт. яиц, что составляет около 20% от общего объёма производства яиц в Пермском крае.

Реализация яиц принесла предприятию 94,7% выручки (1,672 млрд руб.), мяса — 3,7% (65 млн руб.), живой птицы — 0,4% (7,2 млн руб.).

Наблюдательный совет птицефабрики оценил итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2025 году как «в целом успешные».

В течение отчётного периода на предприятии введён в эксплуатацию корпус для выращивания ремонтного молодняка, проведена модернизация зерносушильного комплекса, продолжено строительство комбикормового цеха. Освоено капитальных вложений на сумму 424 млн руб. Приобретено техники на 30 млн руб.

В планах на 2026 год — увеличить объём продаж до 1,8 млрд руб. и нарастить долю рынке с 20 до 25%. Ожидается окончание строительства комбикормового цеха.

Основными факторами риска, которые могут помешать достижению намеченного, названы: отсутствие кормов на рынке (неурожай); падёж птицы вследствие эпидемии; отсутствие финансовой поддержки со стороны государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.