Рыбака в Пермском крае унесло на льдине

фото администрации Чайковского округа

Пренебрежение правилами безопасности чуть не привело к ЧП в Пермском крае. В Чайковском рыбак, отправившийся на рыбалку в нижний бьеф Камы, несмотря на опасность выхода на лёд в это время года, оказался на отколовшейся льдине. Его начало сносить течением реки в сторону Удмуртии. Об этом сообщили в администрации Чайковского округа.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели из дежурной смены Чайковского округа. К их прибытию мужчину успели спасти рыбаки, находившиеся поблизости на лодке.

Власти напоминают, что весенний лед непрочен и опасен. Даже если он кажется толстым, он легко может провалиться.

Категорически запрещается выходить на лёд весной, независимо от его толщины; приближаться к кромке льда; проверять прочность льда ударом ноги или палкой; кататься на коньках, лыжах или играть на льду весной; игнорировать предупреждающие знаки.

Если кто-то провалился под лёд, нужно немедленно звонить в службу спасения по номеру 112.

