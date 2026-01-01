В ТРК «СемьЯ» в Перми оценили покупательскую активность с начала года Была отмечена разнонаправленная динамика

Олег Антонов

В ТРК «СемьЯ» в Перми в январе, феврале и первой половине марта количество посетителей по будням и выходным было примерно таким же, как в прошлом году за те же месяцы, сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Трафик 23 февраля и 8 марта практически совпал с показателями прошлого года (отклонение составило около 1-2%). День 8 марта стал самым посещаемым с начала года. По сравнению с обычным выходным днём, прирост составил около 10%.

В начале года продажи выросли в магазинах обуви, в ресторанах и на фудкортах, в сервисных пунктах, магазинах товаров для дома, кондитерских изделий, в кино и ювелирных магазинах. Что касается магазинов одежды, то здесь ситуация была неоднозначной. Ключевую роль сыграли характеристики коллекций — их актуальность и ассортимент. Торговые точки с удачными коллекциями показали рост продаж, особенно в сегментах деловой одежды, верхней одежды и доступной одежды для повседневного использования.

