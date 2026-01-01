На реке Тулва в Пермском крае начали резать лёд В районах водосбросов проводят работы по чернению

Константин Долгановский

В Министерстве природных ресурсов Пермского края рассказали, как регион, обладающий разветвлённой гидрографической сетью, готовится к предстоящему половодью. В Прикамье насчитывается более 29 тыс. водных объектов, 3 крупных водохранилища и 453 гидротехнических сооружения.

Запасы влаги в снежном покрове на территории бассейнов рек Сылва, Тулва, Иньва и Коса превышают среднегодовые показатели на 62%. По прогнозам Гидрометцентра, из-за погодных условий уровень воды в реках может подняться на 100 см выше нормы.

Для предотвращения затоплений, защиты населения и минимизации ущерба в Прикамье построены 114 км берегоукреплений и защитных дамб.

Ежегодно специалисты министерства проводят выездные проверки гидротехнических сооружений, водохранилищ и защитных дамб. В районах, расположенных вблизи водосбросов и потенциально опасных участков, принимаются меры по распиловке и чернению льда. В этих местах используют золу, песок и уголь, чтобы ускорить таяние ледяного покрова.

На Тулве в Бардымском районе уже начались ледорезные работы. На следующей неделе аналогичные мероприятия стартуют на Усьве в Чусовском районе.

