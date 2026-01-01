В Пермском крае простятся с погибшим на СВО мобилизованным Николаем Авдеевым

фото: Добрянка Online

Паблики и СМИ Добрянки сообщили о гибели на СВО местного жителя Николая Авдеева.

Он родился 6 июня 1995 года в Чермозе Пермского края. После окончания средней школы служил в армии с 2013 по 2014 год, в воздушно-десантных войсках. 28 сентября 2022 года его призвали на военную службу по мобилизации в рамках специальной военной операции. В зоне боевых действий он сначала был старшим оператором БПЛА, а затем старшим огнемётчиком 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Николай погиб 20 марта 2025 года при выполнении боевых задач в Артёмовском районе Донецкой народной республики, в н.п. Белогоровка.

У Николая остались жена, два сына, мама и две сестры.

Прощание с военнослужащим состоится 23 марта 2026 года в 11:00 в Доме культуры и спорта им. В.А. Ладугина в Добрянке. В 12:00 пройдет отпевание в Храме Рождества Пресвятой Богородицы по ул. Советской, 4.

