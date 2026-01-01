Пермские пароходчики не смогли оспорить взыскание в бюджет 50 млрд рублей Иск против них подал Росприроднадзор

Кассационная коллегия Арбитражного суда Северо-Кавказского округа отказала в удовлетворении жалоб владельцев танкеров «Волгонефть 212», принадлежащего ООО «Каматрансойл», и «Волгонефть 239», собственником которого является ЗАО «Волгатранснефть». Они пытались оспорить решение по иску Росприроднадзора о взыскании 49,5 и 35,5 млрд руб. соответственно за разлив мазута, произошедший в результате крушения судов. На решение первым обратил внимание портал Properm. Кассационные жалобы были рассмотрены 19 марта, но мотивировочная часть решений пока не опубликована.

Напомним, танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» затонули в декабре 2024 года, что привело к разливу около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил экологический ущерб и подал иски к владельцам судов. В отношении ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» сумма иска составила 49,5 млрд руб., а в отношении ЗАО «Волгатранснефть» — 35,5 млрд руб. Компании отказались возместить ущерб добровольно, и ведомство обратилось в суд.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора, а Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.

В апелляционных и кассационных жалобах компания «Каматрансойл», принадлежащая Виктору Селькову, просила снизить размер взыскания и привлечь к участию представителей Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью, созданного в 1992 году. Также компания заявила, что 2,07 млрд руб. страховой выплаты, предназначенной для возмещения ущерба, необходимо взыскать с АО «ВСК», застраховавшего судно «Волгонефть 212».

Однако суд отклонил эти доводы, указав, что причиной разлива стало использование непригодного для зимнего плавания танкера в штормовых условиях с неукомплектованным экипажем и без действующих судовых документов на момент крушения 15 декабря позапрошлого года.

На данный момент суды рассматривают десятки исков к владельцам затонувших судов. Уголовное дело о крушении танкеров также находится в стадии расследования.

