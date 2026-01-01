В Перми с начала года демонтировали более 858 незаконных вывесок Почти половина из них — в Дзержинском районе

Администрации районов Перми ведут учёт вывесок, не соответствующих установленным нормам, и включают их в реестр на принудительный демонтаж. С бизнесом ведётся разъяснительная работа: предприниматели обращаются за консультациями, разрабатывают колерные паспорта для согласования вывесок или заменяют их при необходимости.

С начала 2026 года специалисты администрации Индустриального района выявили 225 незаконных вывесок, из которых 159 демонтированы. Среди них — вывески на улицах Танкистов, 19; Советской Армии, 72 и 74; Карпинского, 118; Норильская, 8; Стахановская, 19, к. 1; Чердынская, 28; Мира, 11; Геологов, 15а и др.

В Дзержинском районе с начала года зафиксировали 403 незаконные вывески, из которых 138 демонтированы. Нарушения были выявлены на улицах Данилихинская, 16; Подлесная, 3б; шоссе Космонавтов, 49; Куфонина, 23; Ветлужская, 66; проспект Парковый, 5; Докучаева, 50/6; Пожарского, 10 и др.

Кировский район также столкнулся с проблемой: здесь с начала года выявлено 246 вывесок, не соответствующих стандартам. 103 из них предприниматели устранили добровольно, в том числе 12 за последнюю неделю. Среди них — вывески на улицах Маршала Рыбалко, 23, 32, 43, 111, 113; А. Невского, 27; Волгодонская, 21; Калинина, 46 и др.

В Орджоникидзевском районе с начала года пять витражей освободили от наклеек, а 107 вывесок демонтировали добровольно, из них 12 за последнюю неделю.

Свердловский район также не остался в стороне: здесь с начала года зафиксировано 197 незаконных вывесок, из которых 164 демонтированы, в том числе 63 за текущую неделю.

Ленинский район с начала года выявил 103 вывески, несоответствующие стандартам. 72 из них предприниматели устранили добровольно, из них 10 за последнюю неделю.

108 ненормативных вывесок зафиксировали в Мотовилихинском районе, из которых 98 демонтированы, из них три за текущую неделю.

Как отметили в мэрии, жители Перми могут сообщать в администрацию своего района о вышках, не соответствующих стандартам. Для этого нужно приложить фотографии и адрес здания. Рейды по приведению вывесок к единому стандарту будут продолжены.

