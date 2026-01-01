Жители Перми определили главные достопримечательности краевого центра И поделились идеями по развитию туризма в городе

Константин Долгановский

С 4 по 16 марта на портале «Госуслуги» прошёл опрос, в котором приняли участие более 600 жителей Перми. Они высказали своё мнение о состоянии туристической инфраструктуры, обозначили ключевые места притяжения для гостей и поделились идеями по развитию туризма в краевом центре.

Лидером среди достопримечательностей, которые горожане рекомендуют посетить, стала набережная Камы. Её выбрали 29,8% опрошенных. Второе место занял Пермский театр оперы и балета (15,9%), третье — Пермский зоопарк (11%). При оценке уникальных объектов, которые привлекают туристов, набережная также оказалась на первом месте (28,4%). За ней следуют музеи и театры (25,4%), а также фестивали (20,6%).

Чтобы сделать Пермь более привлекательной для туристов, 21,7% участников опроса предложили создать единый туристический портал и приложение, 21,2% — разработать новые маршруты, охватывающие не только центр города, но и его окраины, а 21% — организовать больше событийных мероприятий. Самыми популярными форматами экскурсий горожане назвали короткие пешеходные прогулки (35,2%) и однодневные выезды за город (24,5%). Среди мероприятий, которые уже сегодня привлекают туристов, на первом месте оказались развлекательные фестивали, такие как «Город встреч» (40,9%), и культурные проекты, включая «Дягилевский фестиваль» (36,5%).

Пермь ассоциируется у горожан с такими известными личностями, как Сергей Дягилев, Василий Татищев и представители династии Строгановых.

