В Перми представлен проект новой двухуровневой развязки на бульваре Гагарина Строительство второй очереди моста через Егошиху идёт в графике

В телеграм-канале губернатора Дмитрия Махонина опубликовано сообщение о новых дорожных объектах. Один из них — развязка в Мотовилихинском районе.

«Мы работаем над развитием транспортного узла на пересечении б. Гагарина и ул. Макаренко, чтобы повысить пропускную способность и ускорить движение на всей развязке. В планах — строительство двухуровневой развязки в виде открытого тоннеля на пересечении с б. Гагарина», — сообщил губернатор.

Развязка будет включать тоннель для прямого движения по ул. Макаренко между Средней дамбой и кольцевой развязкой с улицами Тургенева и Уинской.

Проектированием объекта занималось ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга, с которым был заключён контракт на 93,5 млн руб. В рамках реализации проекта предполагается обустроить шесть съездов с двумя тоннелями на две полосы движения протяжённостью по 40,02 м каждый. Строительная длина на б. Гагарина — 274,11 м, расчётная скорость движения — 80 км в час, на съездах — 30 км в час. Планируемый объект входит в границы зоны активного отдыха ООПТ «Егошихинская долина».

Также Дмитрий Махонин сообщил о ходе строительства второй очереди моста через Егошиху. «Работы идут в графике, готовность — 20%», — заявил глава региона.

