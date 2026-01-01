Пермский «Амкар» сыграл вничью с брянским «Динамо» За пять туров команда набрала пять очков

В матче четвёртого тура LEON Второй лиги А, группа «Серебро», пермская команда «Амкар» и брянское «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась 21 марта на стадионе «Звезда» в Перми.

Первый гол в матче был забит во втором тайме. На 54-й минуте нападающий «Динамо» Грибов вывел свою команду вперёд. Но уже через три минуты игрок «Амкара» Толкачёв сравнял счёт, принеся свой команде ничью.

После пяти игр «Амкар» набрал пять очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Амкар» проведёт в Кирове против местного «Динамо» 28 марта. Команда хозяев набрала за предыдущие туры шесть очков и находится на четвёртом месте.

