Суд продлил арест фигурантам дела о хищении средств на «Машиностроителе»

Константин Долгановский

Апелляционный суд оставил без изменений решение о содержании под стражей предпринимателей Андрея Рожкова и Дмитрия Зайцева. Их заключение в СИЗО продлено до 21 мая, сообщает портал Properm.

Бизнесмены проходят обвиняемыми по делу о хищении бюджетных средств, выделенных оборонному предприятию. Согласно материалам следствия, фигуранты в сговоре с бывшими руководителями завода «Машиностроитель» организовали схему, позволившую похитить не менее 100 млн руб.

Речь идёт о контракте на поставку оборудования, который был заключён с организацией, не имевшей соответствующего опыта и ресурсов для выполнения обязательств. Следствие полагает, что часть средств была выведена и присвоена путём мошеннических действий и растраты.





