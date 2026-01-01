В Пермском крае за сутки ликвидировано восемь пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За истекшие сутки, 20 марта 2026 года, на территории Пермского края было зарегистрировано и ликвидировано восемь возгораний. Четыре пожара произошли в городе Перми, ещё по одному — в Большесосновском, Березовском, Горнозаводском и Кунгурском муниципальных округах. К счастью, обошлось без пострадавших: информации о травмированных или погибших не поступало.

В целях стабилизации пожарной обстановки в регионе 20 марта продолжили работу профилактические группы. В их составе — 442 специалиста, разделённые на 185 мобильных бригад. За сутки ими было проведено:

— 1 695 подворовых обходов жилых домов;

— инструктажи по мерам пожарной безопасности для 3 216 человек;

— распространено 2 618 памяток и информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона: при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101» или «112». Своевременный вызов спасательных служб помогает минимизировать последствия возгораний и сохранить жизнь и имущество.

Напоминаем, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности — от исправной электропроводки до осторожного обращения с огнём — остаётся самым эффективным способом предотвращения чрезвычайных ситуаций.

