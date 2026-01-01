Паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анастасия Багиян подарят квартиру в Пермском крае

фото : Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)

20 марта спортсменка и её лидер Сергей Синякин вернулись с Паралимпийских зимних игр, прошедших в Италии. Губернатор Дмитрий Махонин лично встретился с участниками соревнований, чтобы поздравить их с успешным выступлением. В ходе встречи глава региона объявил о решении наградить Анастасию жильём в знак признания её спортивных заслуг. Также предусмотрено единовременное денежное поощрение для призёров и их наставника.

Отметим, что российская сборная завершила турнир с 12 медалями, три из которых завоевали представители Прикамья. Анастасия Багиян трижды поднималась на высшую ступень пьедестала, одержав победу в спринте, а также на дистанциях 10 и 20 километров.

«Рад был услышать от ребят, что даже за тысячи километров они чувствовали поддержку страны и родного края. Горжусь нашими спортсменами. Такие люди лучший пример для молодежи и для всех нас. В знак признания Анастасия получит от региона квартиру. Кроме того, спортсменам и их тренеру будет направлена единовременная выплата за достижение наивысшего результата. Сейчас у ребят есть немного времени для передышки, а уже скоро они отправляются на финал Кубка России. Желаю новых побед! Весь Пермский край с вами!» — добавил Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.