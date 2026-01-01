В Пермский край поступило около 21 тонны свежей моркови из Киргизии

Архив ИД «Компаньон»

12 марта 2026 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировало ввоз в регион 20,7 тонны свежей моркови из Киргизии. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года данная продукция в Пермский край не поставлялась.

По месту прибытия груза специалисты Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели проверку сопроводительных документов и отбор проб для лабораторного анализа. На партию был представлен действующий фитосанитарный сертификат.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля нарушений не выявлено. В ходе исследования проб карантинные организмы и вредители не обнаружены. На продукцию оформлен акт карантинного контроля, подтверждающий её соответствие требованиям и дающий право на реализацию и использование по назначению.

Поступление моркови из Киргизии расширяет ассортимент овощной продукции на рынке Пермского края и способствует диверсификации импортных поставок в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.