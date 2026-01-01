Пробки на площади Гайдара в Перми произошли из-за обрыва кабеля Инцидент произошёл ещё днём 20 марта

Константин Долгановский

Вечером 20 марта на площади Гайдара в Перми возникли огромные пробки из-за отключения светофоров, причиной которого стал обрыв кабеля, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края. Об этом пишет perm.aif.ru.

В министерстве пояснили, что инцидент произошёл днём в ходе строительных работ. В результате обрыва электросети отключились светофоры и система освещения на участке от улицы Ленина до шоссе Космонавтов.

К 21:17 целостность сети была восстановлена, однако питание на площадь Гайдара так и не было подано, и светофоры продолжали не работать. На месте происшествия работают сотрудники «Россети Урал» и Центра безопасности дорожного движения Пермского края, которые занимаются устранением проблемы.

