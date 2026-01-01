Пассажиропоток пермского аэропорта за год вырос на 2,1% За январь и февраль воздушная гавань обслужила 255 982 пассажира

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту Большое Савино подвели итоги двух месяцев работы в 2026 году. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что за январь и февраль было обслужено 255 982 пассажира — это на 2,1% больше, чем за тот же период 2025 года.

В прошлом месяце услугами аэропорта Пермь воспользовались 119 853 человека. Даже в самый короткий месяц года удалось сохранить высокую активность. Также в Большом Савино добавили, что вскоре гавань перейдёт на летнее расписание.

Ранее также сообщалось, что авиакомпания «ЮВТ-Аэро» с 6 мая запускает прямые рейсы из Перми в Петрозаводск. Информация появилась на сайте аэропорта Большое Савино. Полёты будут осуществляться по средам до 21 октября 2026 года. Время в пути 4 часа 25 минут.

