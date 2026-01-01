Паралимпийская лыжница Анастасия Багиян получит квартиру от Пермского края Также спортсменам и их тренеру направят единовременную выплату

Министерство спорта Пермского края

В пятницу, 20 марта, с зимних Паралимпийских игр в Италии вернулись Анастасией Багиян и её спортсмен-ведущий Сергей Синякин. С ними встретился глава региона Дмитрий Махонин, который сообщил, что в знак признания Анастасия получит от региона квартиру. Кроме того, спортсменам и их тренеру будет направлена единовременная выплата за достижение наивысшего результата.

Также заслуги спортсменов отметил глава государства. Владимир Путин вручил Анастасии Орден Дружбы. Всего в копилке сборной России 12 медалей, три высших награды из них — пермские. Анастасия стала трёхкратной чемпионкой Игр, показав результат сразу на трёх дистанциях: спринт, 10 км и 20 км.

«Рад был услышать от ребят, что даже за тысячи километров они чувствовали поддержку страны и родного края. Горжусь нашими спортсменами. Такие люди лучший пример для молодежи и для всех нас. В знак признания Анастасия получит от региона квартиру. Кроме того, спортсменам и их тренеру будет направлена единовременная выплата за достижение наивысшего результата. Сейчас у ребят есть немного времени для передышки, а уже скоро они отправляются на финал Кубка России. Желаю новых побед! Весь Пермский край с вами!», — добавил Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.