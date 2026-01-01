Автозапчасти на платформах объявлений покупают семь из 10 пермяков Самыми востребованными автотоварами стали масла и технические жидкости

Фото сгенерировано Kandinsky

Согласно новому исследованию аналитиков Авито, значительная часть автовладельцев в Перми предпочитает приобретать автозапчасти через онлайн-платформы. Выяснилось, что семь из десяти пермяков хотя бы раз совершали покупки деталей и расходников на сайтах объявлений. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Основным каналом приобретения автокомпонентов для жителей города остаются традиционные магазины. Однако 21% респондентов, преимущественно молодого возраста (18-24 лет), предпочитают автосервисы и официальных дилеров. Доля онлайн-покупок неуклонно растет: 20% опрошенных заказывают автозапчасти удаленно. Из них 14% отдают предпочтение интернет-площадкам и доскам объявлений, что особенно характерно для поколения зумеров (25%). Специализированные интернет-магазины выбирают 6% пользователей.

Примечательно, что подавляющее большинство пермских автовладельцев (70%) имеют опыт покупок на платформах объявлений, сравнимых с Авито. Среди таких покупателей 53% выбирают новые запчасти, а 19% — бывшие в употреблении.

При выборе места покупки автовладельцы в первую очередь ориентируются на цену (59%), оригинальность детали (29%) и репутацию продавца, подкрепленную отзывами (29%). Также важны возможность возврата (28%) и наличие гарантии (27%). Молодёжь чаще обращает внимание на широкий ассортимент (26%) и оперативность доставки (21%).

В то же время шесть из десяти опрошенных признались, что сталкивались с трудностями при покупке запчастей. Наиболее частые проблемы: получение подделки вместо оригинала (30%), отказ в возврате или обмене (19%), повреждение товара при транспортировке (11%) и скрытые платежи (10%).

Самыми востребованными категориями автозапчастей и расходников являются масла и технические жидкости (45%), шины и диски (30%), а также фильтры и свечи зажигания (29%). В пятерку лидеров входят тормозные колодки и элементы тормозной системы (21%), а также детали подвески (12%).

В исследовании отмечается, что средние годовые траты пермских автовладельцев на запчасти составляют 27 тыс. руб. Молодёжь до 24 лет тратит примерно на 20% больше. 42% респондентов укладываются в 10 тыс. руб. в год, 30% — в сумму от 10 тыс. до 25 тыс. руб. Вместе с тем 11% тратят от 25 тыс. до 50 тыс. руб., а 14% — свыше этой суммы.

