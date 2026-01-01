В этом году в Прикамье выполнено девять операций по трансплантации органов В регионе пересаживают почки, печень и сердце

Правительство Пермского края

В Прикамье состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Махонина с главным внештатным трансплантологом Минздрава России, директором НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергеем Готье. В ходе встречи обсуждалось качество медицинской помощи в области трансплантации в регионе.

Напомним, что в 2024 году было подписано соглашение о сотрудничестве между НМИЦ трансплантологии и краевым минздравом. Этот документ направлен на создание эффективной системы медицинской помощи для людей, нуждающихся в пересадке органов, с использованием современных биомедицинских технологий.

Трансплантационная активность в Пермском крае активно развивается благодаря поддержке Сергея Готье и действующему соглашению. Количество пациентов, которые смогли улучшить своё качество жизни, увеличилось более чем в три раза. В 2023 году было проведено девять операций по трансплантации органов, а в прошлом году их количество возросло до 30. За текущий год уже выполнено девять таких операций. Также расширился список органов для трансплантации, теперь это не только почки, но и печень, а также сердце.

Сергей Готье отметил, что в Пермском крае полностью выполняются все рекомендации по развитию трансплантологии, данные во время его последнего визита в регион в 2024 году. Врачи Пермского края намерены продолжать увеличивать количество операций по трансплантации, последовательно развивая это направление и расширяя возможности современной медицины в регионе, как подчеркнули в краевом Минздраве.

