Банк России снизил ключевую ставку до 15%

На заседании 20 марта Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на половину процентного пункта, установив её на уровне 15%, как следует из официального сообщения регулятора. Это уже седьмое снижение ставки подряд в рамках текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики, который начался в июне 2025 года.

Центральный банк отметил, что после январского ускорения инфляция «ожидаемо замедлилась». В пресс-релизе говорится: «Устойчивые темпы роста цен, по оценке ЦБ, остаются в пределах 4-5% годовых. Однако неопределённость, связанная с внешними факторами, значительно возросла».

Регулятор подтвердил прежний сигнал относительно будущей траектории ключевой ставки, заявив, что будет оценивать возможность её дальнейшего снижения на ближайших заседаниях, исходя из устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. При этом было указано, что решения будут зависеть от «оценки рисков, связанных с внешними и внутренними условиями». Прогноз по инфляции остался неизменным (4,5-5,5% на 2026 год).

