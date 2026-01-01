Пермский край вошёл в топ-15 регионов по перспективности трудоустройства Сравнивались показатели первого квартала 2026 года

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru составили рейтинга регионов по перспективности трудоустройства за первый квартал 2026 года. Пермский край, набрав 77,1 балла, оказался на 15-й позиции в рейтинге.

Регион демонстрирует стабильность и баланс на рынке труда. Здесь наблюдается благоприятное соотношение доходов и расходов для соискателей: медианная зарплата в 72,5 тыс. руб. значительно превышает прожиточный минимум в 17,4 тыс. руб. Низкий уровень безработицы (1,7%) и стремление большинства жителей к трудоустройству внутри региона делают его привлекательным и стабильным. Только 9,2% соискателей рассматривают переезд ради новой работы.

Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан (87,4 балла), Республика Башкортостан (84,3 балла) и Амурская область (83,7 балла). Методология оценки включает такие параметры, как медианная зарплата, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы, по данным Росстата, и доля соискателей, предпочитающих трудоустройство в своем регионе.

Столичные регионы тоже вошли в топ-15: Санкт-Петербург занял 8-е место, опередив Москву, которая расположилась на 11-й позиции.

