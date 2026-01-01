В Пермском крае турагент обманула 48 человек Общий ущерб от действий мошенницы составил 5,4 млн рублей

Сергей Глорио

В Краснокамске перед судом предстанет 42-летняя женщина, работавшая менеджером в туристической компании. С осени 2023-го по август 2024 года она заключала договоры с клиентами на организацию отдыха, получая от них предоплату за путевки. Однако деньги она использовала в личных целях. Об этом пишет «Рифей».

Некоторые клиенты узнали об обмане, когда уже готовились к поездке. Например, семейная пара, купившая путевку в Турцию за 240 тыс. руб., была вынуждена вернуться домой из аэропорта. Кроме того, турагент, имея доступ к личным данным пяти клиентов, оформила на их имена кредиты в банках на общую сумму 1,2 млн руб. Об этом клиенты узнали из СМС-уведомлений. После проверки банки аннулировали кредитные обязательства.

Общий ущерб от действий мошенницы составил 5,4 млн руб. От её действий пострадали 48 человек и три кредитные организации. Турагента обвиняют в мошенничестве и присвоении средств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.