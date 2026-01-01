В феврале доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Прикамье составила 87,8% За год показатель вырос на 3,9%

Константин Долгановский

Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй, в феврале 2026 года в Пермском крае доля отказов по заявкам на POS-кредиты составила 87,8%, что на 3,9% выше, чем в феврале 2025 года (83,9%).

В целом по РФ рост отказов составил 4,7 процентного пункта, однако по сравнению с январем 2026 года этот показатель немного снизился — на 0,6 п.п.

Наибольшие доли отказов в регионах РФ (из 30 регионов-лидеров по количеству заявок) в феврале 2026 года зафиксированы в Ставропольском крае (89,7%), Краснодарском крае (89,3%), Омской области (88,8%). Наименьшие — в Приморском крае (83,8%), Удмуртской Республике (85,1%), Санкт-Петербурге (85,6%) и Москве (85,6%)

Наиболее значительное увеличение доли отказов по заявкам на POS-кредиты по сравнению с февралем 2025 года наблюдается в Белгородской (+7,3 п.п.), Самарской (+6,9 п.п.) и Саратовской (+5,9 п.п.) областях.

«Одобрение POS-кредитов в последние месяцы стабилизировалось на крайне низком уровне, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Банки, столкнувшись с кредитованием граждан с высокой долговой нагрузкой, не рискуют увеличивать свои аппетиты. Снижение ключевой ставки пока не вернуло на рынок большинство заемщиков хорошего кредитного качества. При этом у банков усиливается конкуренция за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (Персональный кредитный рейтинг более 750 баллов), у которых доля отказов по POS-кредитам не превышает 54%».

