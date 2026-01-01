В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Никиту Отинова Прощание с молодым человеком прошло в Оханске

фото предоставлено в администрации Оханского округа

В Оханске Пермского края 20 марта прошло прощание с погибшим на СВО Никитой Отиновым. Об этом сообщили в администрации Оханского округа и выразили соболезнования маме, брату и сестре военнослужащего.

Молодой человек родился и учился в Оханске. После переезда семьи в Пермь он продолжал каждое лето приезжать сюда к бабушке. После окончания Пермского химико-технологического техникума, Никита, следуя примеру отчима, отправился на СВО.

Служа рядовым и старшим оператором огневой поддержки штурмовой роты, проявил себя в боях. Был ранен и награжден.

15 сентября 2024 года Никита погиб под Украинском.

