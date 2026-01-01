С начала марта в Перми демонтировано семь незаконных НТО

Администрация Перми

В первой половине марта в Перми демонтировали семь незаконных нестационарных торговых объектов. Об этом пишет «Пятница» со ссылкой на контрольный департамент администрации Перми.

В Кировском районе убрали два лотка по ул. Маршала Рыбалко, 43 и 43а, расположенных на муниципальной территории.

В Дзержинском районе демонтировали лоток по ул. Мильчакова, 23, также на муниципальной территории.

В Индустриальном районе с частной территории убрали павильон по ул. Карпинского, 6а.

В Ленинском районе на частной территории демонтировали киоск по ул. Ленина, 6а.

В Мотовилихинском районе ликвидировали павильон на частной территории по ул. Макаренко, 28.

В Свердловском районе также на частной территории убрали павильон по ул. Газеты «Звезда», 46.

Напомним, за 2025 год в Перми демонтировали 429 НТО: 270 на муниципальной территории и 159 на частной. С начала 2026 года ликвидировано 36 нестационарных торговых объектов.

Власти напоминают, что во всех районах Перми проводится систематическая работа по выявлению НТО, где торговля или оказание услуг не соответствуют установленным нормам.

