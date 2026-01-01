В Прикамье прощаются с двумя погибшими на СВО жителями Верещагинского округа

Фото предоставлены в администрации Верещагинского округа

В пятницу, 20 марта, в Верещагинском округе Пермского края проходят похороны погибших на СВО Ивана Тиунова и Данила Чухловина. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

Снайпер мотострелкового взвода ВС РФ, ефрейтор Иван Тиунов погиб 5 августа 2025 года. Ему было 40 лет. Он окончил школу № 1 в Верещагино, отучился в Зюкайском аграрном техникуме и служил в армии. Работал в компании «Вемол» и таксистом. Похоронят Ивана в Верещагино.

Оператор-сапёр ВС РФ, рядовой Данил Чухловин погиб 26 июля 2025 года. Ему было 19 лет. Он родился в с. Путино. После школы получил профессию автомеханика в Пермском химико-технологическом техникуме и работал в строительной сфере в Перми и Соликамске. Похороны проходят в с. Путино.

