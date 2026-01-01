На улице Подлесной в Перми снова полностью перекроют движение Ограничения продлятся до утра субботы

ООО «Новогор-Прикамье»

В ночь на 21 марта на ул. Подлесной в Перми снова пройдут ремонтные работы, из-за чего с 21:00 20 марта до 07:00 21 марта будет полностью перекрыто движение транспорта в обоих направлениях от ш. Космонавтов до ул. Гатчинской. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Ремонтные работы проводятся на районной насосной станции РНС-3, расположенной по ул. Подлесной, 57. Из-за необходимости проведения этих работ будет временно закрыта проезжая часть.

«Мы просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда», — обратились к пермякам в компании.

Напомним, накануне дорога в этом районе уже перекрывалась.

