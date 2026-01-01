20 марта Telegram перестал работать по всей стране В веб-версии не удаётся загрузить содержимое каналов

Константин Долгановский

20 марта пользователи по всей России столкнулись с проблемами в работе Telegram. Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего сбои интернет-сервисов в реальном времени, пользователи из разных регионов сообщают о серьёзных неполадках.

Основные проблемы включают невозможность отправки текстовых сообщений, загрузки файлов и изображений, а также работы веб-версии мессенджера. Уровень сбоя вырос с 20 до 80%, что особенно заметно в веб-версии, где не удаётся загрузить содержимое каналов.

На портале «Сбой.РФ» также зафиксированы массовые жалобы пользователей на технические проблемы с ресурсом.

Ранее в Mobile Research Group сообщили, что блокировка Telegram в России началась более недели назад. Введение ограничений происходит постепенно, и окончательная блокировка мессенджера запланирована на начало апреля 2026 года.

Причины сегодняшнего сбоя пока не известны, Роскомнадзор пока не дал никаких комментариев.

