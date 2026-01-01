В Перми в феврале снизились цены на готовые квартиры Сделки чаще заключаются по наиболее ликвидным объектам

Константин Долгановский

Сервис «Яндекс Недвижимость» проанализировал медианную площадь квартир и стоимость квадратного метра на рынке готового жилья. Исследование охватило города России с населением более 500 тыс. человек. В феврале средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в этих городах уменьшилась на 0,8% по сравнению с январем и составила 138 тыс. руб. В 18 городах произошло снижение цен, а в восьми — они остались на прежнем уровне.

В крупных городах стоимость квадратного метра снизилась ещё сильнее — на 1,6%, достигнув 157 тыс. руб.

В Перми в феврале стоимость квадратного метра снизилась на 2,2%, до 126 тыс. руб. Общая стоимость квартир также уменьшилась на 3,4%, до 6,2 млн руб. Это произошло из-за сокращения медианной площади предлагаемых лотов до 50,3 кв. м.

Наиболее значительное снижение стоимости квадратного метра зафиксировано в Тюмени (-5%, до 130 тыс. руб.), Барнауле (-4,7%, до 128 тыс. руб.) и Воронеже (-4,3%, до 113 тыс. руб.).

В некоторых городах цены на вторичное жилье практически не изменились. В Ростове-на-Дону (-0,4%, до 128 тыс. руб.), Омске (-0,3%, до 112 тыс. руб.) и Балашихе (-0,3%, до 171 тыс. руб.) изменения были минимальными.

Москва (+2,3%, до 441 тыс. руб.), Санкт-Петербург (-1%, до 249 тыс. руб.) и Казань (-4%, до 202 тыс. руб.) остаются лидерами по стоимости квадратного метра на вторичном рынке.

Анализ «Яндекса» показывает, что в феврале рынок недвижимости перешел от стагнации к более активному снижению цен. В условиях низкой активности сделки чаще заключаются по наиболее ликвидным объектам, что заставляет собственников корректировать цены или снимать объявления. В результате медианная стоимость квадратного метра в большинстве городов снижается, но эти изменения в основном отражают структуру предложения, а не резкое изменение спроса.





