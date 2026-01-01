Новым федеральным судьям Пермского края вручили удостоверения Церемония прошла в Пермском краевом суде

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде прошла церемония вручения удостоверений новым федеральным судьям Пермского края.

Документы получили: Андрей Зюзиков – председатель Октябрьского районного суда Пермского края; Ксения Каробчевская – заместитель председателя Дзержинского районного суда Перми; Оксана Ильиных – судья Орджоникидзевского районного суда Перми; Евгений Васильев – судья Березниковского городского суда Пермского края; Василий Бермес – судья Краснокамского городского суда Пермского края; Наталья Шерстобитова – судья Кунгурского городского суда Пермского края; Анастасия Карпова – судья Чусовского городского суда Пермского края.

Документы вручены в соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина № 93 от 16 февраля 2026 года, напомнили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.