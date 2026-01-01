В АО «Галополимер Пермь» сменился руководитель Вместо Максима Шайбакова предприятие возглавил Сергей Кондаков

Максим Шайбаков, который руководил АО «Галополимер Пермь» с 2016 года, оставил свой пост. Изменения в ЕГРЮЛ были зафиксированы 19 марта. На его место пришёл Сергей Кондаков, занимавший ранее должность главного инженера компании.

Как сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в организации, с 28 февраля Максим Шайбаков назначен на должность технического директора АО «Галополимер», которое является управляющей компанией группы. В новой роли он будет отвечать за работу заводов в Перми и Кирово-Чепецке. Хотя АО «Галополимер» зарегистрировано в Москве, Шайбаков будет выполнять свои обязанности из Перми.

Группа «Галополимер» занимается производством фторполимеров, хладонов и продукции неорганической химии. Её производственные мощности расположены в Перми и Кирово-Чепецке. Финансовая отчётность компании не раскрывается.

