За 19 марта в Пермском крае потушили 11 пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки на территории Пермского края было ликвидировано 11 возгораний. Из них три пожара произошли в Перми, два — в Пермском и Ильинском муниципальных округах, по одному — в Уинском, Соликамском, Верещагинском и Александровском округах. Погибших нет, однако один человек получил травмы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых пожаров 19 марта на территории края работала 291 профилактическая группа, состоящая из 663 человек. Они обследовали 3150 домовладений и квартир, провели инструктажи по пожарной безопасности для 5280 человек, раздали 4258 информационных буклетов.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей при первых признаках пожара немедленно звонить по телефонам «01», «101», «112».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.