В Перми закрывается кафе Lombardia Последний день работы — 31 марта

После десяти лет существования кафе-пиццерия Lombardia на ул. Пермской в Перми прекращает свою деятельность.

По информации из социальных сетей, в начале марта заведение было переименовано в «Флорентинец». И вот теперь стало известно, что проект закрывается, об этом пишет телеграм-канал «Что Где Есть в Перми».

Последний день работы кафе, известного своими пиццами с сырными краями, — 31 марта.

Ранее сообщалось, что в Перми закрылись ресторан «Дом Третьяковой», принадлежащий Илье Закопырину, и кондитерская «Эспланада», которая открылась в августе 2025 года.





