Инвестпроекты в АПК Прикамья в 2025 году реализованы на более 1,4 млрд рублей Это способствовало увеличению производства молока, птицы и яиц

Фото: Законодательное собрание Пермского края

На заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края министр агропромышленного комплекса Анна Быкова представила депутатам результаты реализации инвестпроектов в АПК за 2025 год и планы на 2026 год.

В прошлом году было реализовано 34 проекта на сумму свыше 1,4 млрд руб., что способствовало увеличению производства молока на 50 тыс. тонн, мяса птицы на 260 тонн и яиц на 120 млн штук.

Молочное направление остаётся приоритетным для агропромышленного комплекса Прикамья. Губернатор Дмитрий Махонин поставил цель увеличить производство молока до 700 тыс. тонн в год к 2030 году. В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» предусмотрено увеличение производства сельхозпродукции.

Совместно с аграриями региона обсуждён вопрос финансовой поддержки инвестпроектов со статусом «приоритетный». К таким проектам относятся молочные комплексы на более 1200 голов. При присвоении статуса «приоритетный» вводится субсидирование лизинга сельхозтехники (25%) и приобретения племенного молодняка (50 тыс. руб. за голову). К наиболее значимым мерам поддержки относится возмещение 55% затрат на строительство молочно-товарных комплексов.

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае 17 марта поддержал первый приоритетный проект — строительство крупного молочного комплекса агропредприятия «Заря Путино».

Анна Быкова выразила благодарность депутатам за поддержку аграрной отрасли в рамках трехлетнего бюджета. Она также отметила важность федеральной поддержки. Для участия в федеральном отборе на возмещение части затрат на 2026 год направлены заявки по пяти завершённым проектам 2025 года, включая строительство молочно-товарной фермы на 3700 голов в Верещагинском округе и создание телятника на 400 голов в Куединском округе.

