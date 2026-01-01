«Азот» поддержал конкурс донаучных открытий среди детсадов

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

При поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники состоялся шестой конкурс донаучных открытий «Открывашки».

Конкурс реализуется в рамках программы «Навигатор наставничества» и ориентирован на профориентацию, а также популяризацию научно-исследовательской деятельности среди самых юных горожан. В этот раз соревнования были посвящены Году пермской промышленности.

«Открывашки» прошли в двух номинациях: «Эврика» и «Опыты на кухне». В номинации «Эврика» приняли участие 10 команд дошкольных учреждений. Они создавали видеопрезентации собственного проекта, направленного на улучшение промышленного производства, отвечали на вопросы викторины о деятельности «Азота», профессиях и значении удобрений, а в практической части проводили эксперименты и объясняли химические процессы. В номинации «Опыты на кухне» приняла участие 41 семья, представляющая 14 детских садов. Участники проводили научные эксперименты в домашних условиях, фиксировали их на видео и делились результатами.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и ценными подарками от «Азота». Лучшие команды получили современное оборудование для проведения наблюдений и экспериментов, включая переносную метеостанцию, а также научные наборы и наборы для опытов.

Ирина Ширева, заместитель начальника управления образования администрации города Березники:

Такие проекты, как «Открывашки», нужны, чтобы зажечь в детях искру интереса к науке. Это отличный пример того, как через игру и общение можно привить юным березниковцам вкус к исследованиям. И здесь важно не просто дать ребятам новые знания, но и показать: за этим интересом стоит реальное будущее и перспективная профессия.

Анна Штырхун, главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Нам очень важно поддерживать детскую любознательность и интерес к науке. Ребята в таком возрасте задают много вопросов, пробуют, экспериментируют и делают свои первые открытия. Мы рады, что благодаря конкурсу дети и их родители могут вместе погрузиться в мир исследований, узнать больше о химии и промышленности. Возможно, именно с таких маленьких шагов начинается путь будущих инженеров и ученых.

Конкурс «Открывашки» впервые прошел в Березниках в 2021 году, в год Науки и технологий в рамках масштабного проекта «Наука Лайт». В него вошли конкурсы и мероприятия, целью которых была профориентация и популяризация научно-исследовательской деятельности среди воспитанников детских садов и учащихся школ.

Реклама. Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.