В Перми прохожий спас ребёнка, выпавшего из окна четвёртого этажа

Константин Долгановский

В микрорайоне Гайва произошёл несчастный случай: 16 марта из окна квартиры на четвёртом этаже выпал 4-летний ребёнок. По предварительным данным, мальчик находился дома один почти сутки, вместе с пятимесячной сестрой. Он пытался выбраться из квартиры и случайно выпал из окна на козырёк подъезда.

Обстоятельства происшествия выяснил perm.aif.ru. Оказывается, мужчина, проходивший мимо, увидел малыша и помог ему.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Однако его младшая сестра, находившаяся в квартире, не пострадала. В отношении матери ребёнка возбуждено уголовное дело по статье об оставлении детей в опасности.

