Житель Удмуртии отсудил у пермского автосалона 930 тысяч за продажу машины с подкрученным пробегом

Сергей Глорио

Автосалон из Перми продал жителю Удмуртии автомобиль с завышенным пробегом, за что был оштрафован на 930 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Пермскому краю.

Мужчина купил LADA VESTA 2021 года за 1 млн 390 тыс. руб. в одном из автосалонов города. Во время эксплуатации он заметил несоответствия в показаниях одометра. Проверка на специализированном сайте показала, что реальный пробег автомобиля составлял 56 тыс. км, тогда как в договоре с автосалоном было указано 44 тыс. км.

Таким образом, дилер занизил показания одометра более чем на 11 тыс. км и продал машину по цене, которая превышала рыночную стоимость. Салон не отреагировал на требование покупателя снизить цену, поэтому тот обратился в суд.

Эксперты подтвердили правоту покупателя. Суд обязал автосалон выплатить мужчине 930 тыс. руб., включая переплату, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебные издержки. В итоге вся сумма была переведена взыскателю, а исполнительное производство завершено.

