В Перми установлен седьмой суточный температурный рекорд тепла Третья декада марта тоже будет тёплой

фото: rorozoa

freepik.com

В четверг, 19 марта, температура в Перми поднялась до +10,5°С, что на 0,4°С выше рекорда 2019 года. Тогда был зафиксирован самый ранний переход через +10°С. Сейчас этот срок сдвинулся на 15 марта, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

В остальной части края температура накануне колебалась в пределах +9…+11°С, за исключением Чёрмоза, где было всего +5,7°С.

В Чердыни тоже был установлен рекорд тепла, но он стал лишь шестым за последние семь дней. На севере отклонение температуры от нормы оказалось больше, чем на юге, и составило 9°С и более.

Сегодня, 20 марта, существует вероятность нового рекорда, так как текущий максимум отстает от показателя 2015 года всего на +8,6°С.

Прогноз на третью декаду тоже обещает температуры на 4-5°С выше нормы.









