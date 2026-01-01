Пермская «Парма» обыграла УНИКС Лучшим игроком «Пармы» стал американский защитник Виктор Сандерс

19 марта на стадионе «Молот» в Перми прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/26 между «Бетсити Пармой» и УНИКСом. Пермская команда одержала победу над гостями из Казани со счётом 77:80 (27:16, 22:25, 20:23, 8:16).

Лучшим игроком «Пармы» стал американский защитник Виктор Сандерс, которому удалось набрать 28 очков. Он также сделал два подбора, четыре передачи, три перехвата и блок-шот.

Самым результативным игроком УНИКСа оказался российский защитник Дмитрий Кулагин, который набрал 18 очков. В его активе также пять подборов и восемь передач.

