Стрельба в магазине Краснокамска произошла из-за конфликта за парковочное место

фото: МКУ "УГЗЭП"

Вечером 18 марта в магазине «Свет» в Краснокамске произошёл инцидент со стрельбой. По информации perm.aif.ru и ГУ МВД России по Пермскому краю, причиной конфликта стала борьба за парковочное место.

В 18:47 поступило сообщение о стрельбе. Очевидцы не позволили стрелявшему скрыться и удерживали его до прибытия полиции. Пострадавший получил травму головы и был госпитализирован, но после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

На месте происшествия были изъяты травматический револьвер, патроны и гильза. У стрелявшего не было разрешения на хранение оружия.

47-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), и он передан мировому судье.

Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений.

