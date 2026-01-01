Почти 70% жителей Пермского края мечтают о повышении квалификации за счёт работодателя Но не у всех есть такая возможность

фото: pressfoto

freepik.com

Большинство жителей Пермского края рассчитывают на помощь работодателей в своем профессиональном развитии. По данным hh.ru, 68% опрошенных хотят повысить квалификацию через внутреннее или внешнее обучение в рамках корпоративной программы карьерного роста. Однако сейчас такая возможность есть только для 49% респондентов.

Повышение квалификации — не единственный аспект, в котором прикамцы ожидают поддержки от работодателей. Участники опроса также выразили желание видеть в программах карьерного роста профессиональную переподготовку (61%), приоритетное трудоустройство внутренних кандидатов (51%), наставничество (46%) и карьерное консультирование (38%). Кроме того, они отметили важность доступа к корпоративной библиотеке (21%) и ротации кадров между отделами (19%).

Потребности сотрудников в области карьерного роста различаются в зависимости от их профессиональной принадлежности.

Так, работники сферы продаж и клиентского сервиса (85%), а также административный персонал и сотрудники финансовых отделов (по 84%) хотят пройти внутреннее или внешнее обучение. Производственники (72%) предпочитают полную профессиональную переподготовку. Юристы (60%) чаще других хотят получать приоритет при трудоустройстве внутри компании, прежде чем компания начнет искать внешних кандидатов. В сфере маркетинга, рекламы и PR особенно востребованы программы наставничества (69%) и корпоративные библиотеки (37%). Финансисты и бухгалтеры (36%) готовы перейти в другой отдел или даже переехать в другой город ради повышения. Рабочие и сотрудники розничной торговли (65% и 66% соответственно) особенно стремятся к обучению и повышению квалификации.

При этом программы карьерного роста в той или иной форме доступны лишь 49% жителей Пермского края. Треть опрошенных сообщила, что в их компании таких программ нет, а 5% отметили, что они доступны ограниченному числу сотрудников. 13% респондентов не знают, существуют ли в их компании программы развития.

Среди тех, кто имеет доступ к программам карьерного роста, 41% может пройти повышение квалификации через внутреннее или внешнее обучение. Чаще всего это предоставляется в сферах науки и образования (52%) и добычи сырья (50%). 28% опрошенных отметили наличие поддержки ментора или наставника, 31% — возможность профессиональной переподготовки за счет компании, 13% — приоритетное трудоустройство внутренних кандидатов, и только 10% имеют доступ к корпоративной библиотеке.

