За год «Новогор» инвестировал в систему водоснабжения Перми 2 млрд рублей Это на 200 млн рублей больше запланированного

ООО «Новогор-Прикамье»

В 2025 году компания «Новогор-Прикамье» вложила в развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Перми 2 млрд руб., что на 200 млн руб. больше запланированного. Увеличение финансирования стало возможным благодаря росту доходов от основной деятельности, сообщили в пресс-службе компании.

Одним из крупнейших инвестиционных проектов 2025 года стало внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на биологических очистных сооружениях. На этот проект направили 648,2 млн руб., а общие затраты на его реализацию составили около 1 млрд руб.

На повышение надежности инфраструктуры было выделено около 680 млн руб., из которых 278,5 млн руб. направили на реконструкцию сетей. В результате за год обновили более 20 км трубопроводов разного диаметра.

В 2025 году на выполнение обязательств по концессии «Новогор» направил 834 млн руб., а 585 млн руб., полученных от платы за негативное воздействие на системы водоотведения, использовал для модернизации. На подключение новых объектов к городским сетям выделено 453 млн руб.

В рамках технологического присоединения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения было подключено 52 объекта. Среди наиболее значимых проектов, завершенных в 2025 году, — стадион «Юность», Пермская государственная художественная галерея, ледовая арена в Мотовилихинском районе, детский сад на 320 мест в Дзержинском районе, детская поликлиника в Мотовилихинском районе, а также многоквартирные жилые комплексы на улицах Серебристая, Пушкарская, Нейвинская, Трамвайная и Леонова.

